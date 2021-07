Temperaturi extreme in Spania. Cum fac fata valului de caldura turistii si localnicii

Agentia Meteorologica Spaniola (AEMET) a emis avertismente pentru cea mai mare parte a tarii, temperaturile putand depasi 40 de grade Celsius la Madrid si Sevilla (sud) pentru a doua zi consecutiv.Primul episod de caldura extrema care afecteaza Spania in acest an este asteptat sa avanseze spre est luni, inainte ca temperaturile sa scada. Doar o mica parte din coasta Atlanticului, in nordul Spaniei, ar urma sa fie scutita de canicula.Unii au scapat de caldura arzatoare refugiindu-se in galeriile cu aer conditionat ale celebrului muzeu Prado din Madrid, care gazduieste lucrarile lui Rembrandt, Rubens si El Greco.Altii au mers in Parcul El Retiro, aflat in apropiere, care dispune de un lac artificial, sau la piscinele municipale.Cele 19 piscine in aer liber din oras erau pline-ochi duminica: toate biletele fusesera vandute, capacitatea acestora fiind limitata din cauza restrictiilor sanitare impuse in contextul pandemiei de coronavirus.Autoritatile au sfatuit populatia sa bea apa in mod regulat, sa poarte haine lejere si sa evite expunerea prelungita la soare.Potrivit meteorologilor, temperaturile ar putea ajunge la 44 de grade Celsius in valea raului Guadalquivir, in apropiere de Sevilia, duminica.Cea mai ridicata temperatura inregistrata vreodata in Spania a fost de 49 grade Celsius.