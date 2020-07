Cannes Classics: 25 de lungmetraje de fictiune si sapte documentare, prezentate la Lyon si Rencontres Cinematographiques

Cannes Classic, parte a festivalului de pe Croazeta, anulat anul acesta, a ajuns la a 17-a editie. Pe langa proiectiile filmelor restaurate, vor avea loc mai multe evenimente speciale.Va fi marcata a 20-a aniversare a lungmetrajului "In the Mood for love" al lui Wong Kar-wai. Prezentat in competitia din 2000 de la Cannes, filmul cineastului din Hong Kong i-a adus actorului principal, Tony Leung, premiul pentru interpretare, si a fost recompensat cu marele premiu din partea Comisiei Tehnice Superioare."A Bout de souffle" (r. Jean-Luc Godard) si "L'Avventura" (r. Michelangelo Antonioni) implinesc 60 de ani, cineasti ca Wim Wenders, Federico Fellini, Bertrand Blier, Pier Paolo Pasolini, Glauber Rocha si Lino Brocka sunt prezenti in program, precum si imagini de la editiile Festivalului de la Cannes din '60, '68, '73 si '81.In plus, vor fi prezentate si primul film color chinez, "New Year Sacrifice" (1956, r. Hu Sang), o opera necunoscuta din Sri Lanka , "The Wasps Are Here" (1978, r. Dharmasena Pathiraja), si noul val al cinematografiei ruse, un film despre Charlie Chaplin, un portret al actorului John Belushi si unul al actritei italiene Alida Valli.Documentarele incluse in selectie sunt: "Wim Wenders, Desperado" (r. Eric Friedler si Andreas Frege), "Alida: In Her Own Words" (r. Mimmo Verdesca), "Charlie Chaplin, le genie de la liberte" (de Francois Ayme, Yves Jeuland si Yves Jeuland), "Be Water" (r. Bao Nguyen), despre Bruce Lee, "Belushi" (r. R.J. Cutler), "Antena da raca" (r Paloma Rocha si Luis Abramo), despre istoria filmului si Brazilia contemporana, si "Fellini degli Spiriti" (de Anselma dell'Olio).