Captura impresionanta. Un caine politist a descoperit marijuana in valoare de 8 milioane de dolari

Incidentul a avut loc marti dupa-amiaza in momentul in care un ofiter de politie a perchezitionat o camioneta dupa ce a oprit-o pentru o incalcare a regulilor de circulatie in afara Lowell, in nord-vestul statului Indiana."In timpul perchezitiei, ofiterii au descoperit 38 de cutii mari si 6 saci de gunoi negri", a declarat politia din Indiana."Cutiile erau infasurate in folie de plastic neagra. In interiorul cutiilor s-au descoperit 1.264 de pungi sigilate individual, fiecare cantarind circa 680 de grame, care contineau un produs dintr-o planta verde. In urma testarii continutului s-a descoperit ca era vorba despre marijuana", a mai spus politia.Soferul, Christopher Colburn, in varsta de 31 de ani, a fost arestat la fata locului.