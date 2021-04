150 de tone de scoici uriase care valoreaza 25 de milioane de dolari pe piata neagra. Imagini incredibile surprinse de politisti

Paza de Coasta filipineza a anuntat intr-o postare pe Facebook ca a gasit scoicile, denumite "taklobo", pe tarmul insulei Sitio Green, in provincia Palawan. Valoarea capturii se ridica la 24,8 milioane de dolari.Aceasta a fost cea mai mare captura de scoici uriase efecuata vreodata in regiune.Patru suspecti au fost arestati, acestia fiind acuzati de incalcarea legii de conservare si protectie a resurselor mediului din Filipine. Potrivit legii, este interzisa exploatarea resurselor de mediu in scopuri comerciale sau pentru colectii private. Persoanele care ucid sau distrug specii considerate amenintate risca doi ani de inchisoare si o amenda de 410 dolari.Unul dintre suspecti a declarat ca avea dreptul legal de a aduna scoicile, primit din partea biroului presedintelui filipinez, dar si al Biroului pentru pescuit si resurse acvatice din Filipine (BFAR), dar nu a putut prezenta niciun document in acest sens. Biroului presedintelui, BFAR si PCDS nu au oferit imediat o reactie.Ulterior, PCDS a eliberat un comunicat in care spunea ca "un grup de indivizi" a raspandit zvonul fals potrivit caruia autoritatile permiteau adunarea de taklobo.Scoicile gigant ajuta la mentinerea vietii marine, adapostind unele animale si oprind algele sa se extinda. Potrivit PCSD, molustele pot fi adunate doar in scopuri de taxonomie, dar nu pentru comert. In ultimele luni, politia filipineza a efectuat mai multe capturi mari de scoici uriase.