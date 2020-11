Carantina a dat rezultate. Cum a scazut rata de infectare sub 1% in Marea Britanie

Numarul noilor infectari pe teritoriul Marii Britanii este in scadere cu un procent zilnic cuprins intre 0% si 2%, a precizat Biroul guvernamental pentru stiinta, dupa ce, in estimarea sa de saptamana trecuta, era raportata o crestere cuprinsa intre 0% si 2%.Valoarea numarului "R" a fost estimata ca fiind cuprinsa intre 0,9 si 1, ceea ce inseamna ca fiecare 10 oameni infectati vor infecta la randul lor intre noua si 10 persoane, in scadere de la intervalul 1,0-1,1 raportat saptamana trecuta.Expertii guvernamentali britanici au precizat ca estimarile au la baza cele mai recente statistici medicale pentru Regatul Unit, care cuprind date obtinute pana in 24 noiembrie, dar ca aceasta intarziere inseamna ca impactul restrictiilor nationale introduse in Anglia pe 5 noiembrie abia incep sa isi arate efectele si nu pot fi inca evaluate complet."Estimarile numarului R pentru Anglia ar putea continua sa scada in viitor si ar putea fi deja sub 1 pentru toate regiunile"⁣, a precizat Biroul guvernamental pentru stiinta intr-un comunicat de presa.Perioada de lockdown in Anglia - unde locuieste circa 85% din totalul populatiei Regatului Unit - se termina miercuri si va fi inlocuita cu un sistem national de restrictii pe mai multe niveluri.O treime din Anglia este vizata de restrictii severe anti-COVID-19 dupa ce sistemul valabil anterior - impus inainte de lockdown - nu a reusit sa reduca rata de infectare. Drept urmare, prim-ministrul Boris Johnson a anuntat pe 31 octombrie un alt lockdown extins pe teritoriul Angliei.Sistemul de restrictii severe va fi implementat inaintea unei preconizate relaxari inainte de Craciun, cand membri din cel mult trei familii se vor putea reuni in aceleasi spatii inchise pe o perioada de cinci zile.In timp ce oamenii de stiinta recomanda ca relaxarea regulilor sa se faca pentru cel mult o saptamana - si focalizarea sa se faca asupra limitarii aglomerarilor familiale, nu doar a numarului de contacte -, o nota venita din partea subgrupului guvernamental SPI-M-O, care se ocupa cu modelarea epidemiologica, precizeaza ca relaxarea regulilor pe perioada Craciunului inca presupune anumite pericole."Orice relaxare pe perioada sarbatorilor va duce la cresterea transmiterii si la o prevalenta ridicata, posibil intr-un grad mare"⁣, se mai spune la finalul acelei note care dateaza din 18 noiembrie si care a fost publicata vineri.