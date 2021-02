Carantina institutionalizata pentru toate persoanele care sosesc pe teritoriul Scotiei

108.000 de decese cauzate de COVID-19

"Guvernul scotian este ferm convins ca, pentru a minimiza riscul de a introduce noi tulpini in tara, este nevoie de o carantina mult mai completa", a declarat lidera scotiana pro-independenta in parlamentul de la Edinburgh "Prin urmare, pot sa confirm astazi ca avem intentia de a introduce o carantina obligatorie si institutionalizata pentru toate persoanele care vin direct in Scotia, indiferent din ce tara", a continuat ea, promitand ca va veni in viitorul apropiat cu mai multe detalii.In Regatul Unit, tara cea mai lovita de pandemie din Europa , cu peste 108.000 de decese cauzate de COVID-19, fiecare provincie isi ia propriile decizii in materie de gestionare a crizei sanitare.Saptamana trecuta, guvernul britanic a anuntat ca pentru Anglia doar calatorii din 30 de tari considerate de "risc inalt" din cauza unei noi variante de COVID-19 vor trebui sa stea la sosirea lor intr-o carantina institutionalizata, intr-un hotel, in timp ce calatorii din alte tari vor trebui pur si simplu sa se autoizoleze pentru 10 zile si sa prezinte un test negativ.