Ungaria a decis sa extinda carantina pana pe 8 aprilie. Ce restrictii se mentin

Controalele la granita cu spatiul Schengen se mentin , iar conditiile de intrare in tara nu se vor schimba in urmatoarele doua saptamani.In 24 de ore, in tara vecina au murit 189 de oameni din cauza complicatiilor provocate de COVID, iar numarul de infectari a depasit 7000.Guvernul de la Budapesta intentioneaza sa mai renunte la masurile sanitare stricte doar dupa ce mai mult de jumatate din populatia tarii va fi vaccinata. Deocamdata doar 6, 6 la suta din cele aproape 9,8 milioane de locuitori au fost imunizate.