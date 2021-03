Italia va fi in carantina totala de Paste. Ce masuri se iau in Peninsula

Intre altele, proiectul prevede o serie de masuri precum posibilitatea cetatenilor de a iesi din casa doar pentru a merge la serviciu sau pentru urgente medicale ori de alta natura; deplasarea intre localitati este limitata, inclusiv in zonele galbene, unde riscul de transmitere a infectiei este mai mic; restaurantele, barurile, frizeriile si centrele de infrumusetare vor fi inchise; magazinele non-esentiale vor fi inchise peste tot in tara in perioada 3-5 aprilie.Odata cu masurile impuse la nivel national, Italia se pregateste de o regandire a restrictiilor in cele 20 de regiuni al tarii, dupa o evaluare saptamanala, in functie de evolutia numarului de cazuri. Autoritatile vor aplica mai multe tipuri de scenarii: alb, galben, portocaliu si rosu, in functie de nivelul de risc.Proiectul va intra in vigoare la 12 martie.