Inca o tara europeana renunta la carantinare pentru vaccinati

Calatorii trebuie sa furnizeze certificat de vaccinare, fapt care ii va scuti de carantina. Cei care si-au revenit dupa COVID-19 in ultimele sase luni pot solicita, de asemenea, scutirea de carantina, dar trebuie sa furnizeze un certificat de medic care sa contina un set de detalii necesare. In prezent, Estonia cere ca toti calatorii de intrare din tarile din Uniunea Europeana, Spatiul Economic European si spatiul Schengen cu o prevalenta ridicata a COVID-19 sa stea in carantina timp de zece zile la sosire.Se fac exceptii de la cerinta de carantina pentru tarile europene cu risc scazut pe o lista actualizata periodic. Pentru a reduce perioada de izolare, calatorii care sosesc dintr-o tara din Uniunea Europeana, Spatiul Economic European si spatiul Schengen pot face un test PCR in 72 de ore, inainte de sosire sau la sosire si pot face un al doilea test in a sasea zi dupa primul test. Perioada de izolare de zece zile poate fi incheiata mai devreme daca ambele teste sunt negative.Reamintim ca si Romania ii scuteste de carantina pe cei care vin din strainatate, daca dovedesc ca au fost vaccinati.