Care este a doua tara din lume cu cel mai mare numar de infectari cu COVID-19

India a depasit Brazilia si a devenit luni a doua tara din lume prin prisma numarului de infectari cu noul coronavirus, dupa Statele Unite, potrivit unui clasament intocmit de jurnalistii de la AFP pe baza unor statistici oficiale.

India numara 4,2 milioane de infectari de la debutul pandemiei, potrivit Ministerului indian al Sanatatii, in timp ce Brazilia a raportat 4,12 milioane de cazuri, iar in Statele Unite au fost confirmate 6,25 milioane de cazuri.

Guvernul indian a anuntat si 71.642 de decese asociate maladiei COVID-19. In Brazilia au fost raportate 126.203 victime, iar in Statele Unite, 188.540.

Numerosi experti considera insa ca statisticile indiene sunt considerabil subestimate. Ei isi bazeaza afirmatia pe numarul relativ redus de teste efectuate si pe faptul ca in India cauzele deceselor nu sunt intotdeauna corect precizate.

India, o tara cu 1,3 miliarde de locuitori, care detine unele dintre orasele cele mai dens populate din lume, a inregistrat, de la inceputul lunii august, numarul cel mai mare de cazuri noi raportate in transe zilnice.

Numarul total al cazurilor confirmate in India a depasit sambata pragul de 4 milioane, la doar 13 zile dupa ce depasise pragul de 3 milioane.

India testeaza peste 10 milioane de persoane pe zi, in medie, si intentioneaza sa creasca si mai mult numarul testelor zilnice.

Ads

Consiliul indian pentru cercetari medicale, care coordoneaza raspunsul guvernamental in fata crizei epidemiologice, a revizuit vineri criteriile ce permit cetatenilor indieni sa se testeze. De acum inainte, ei nu mai au nevoie de o trimitere de la medicul de familie pentru a se testa.

Initiativa vizeaza descoperirea mai multor cazuri asimptomatice, sursa reala a cresterii numarului de infectari, dar si realizarea unui numar mai mare de teste in districtele si localitatile rurale, de unde provin doua treimi din totalul cazurilor de COVID-19, a precizat Shahid Jameel, medic virusolog la Wellcome Trust/DBT India Alliance.

In pofida cresterii considerabile a cazurilor de COVID-19, India nu si-a intrerupt procesul ce vizeaza iesirea tarii din starea de izolare. PIB-ul Indiei a cunoscut intre aprilie si iunie o scadere istorica de 23,9%.

Luni, legaturile de metrou au reinceput sa circule in majoritatea oraselor indiene, inclusiv la New Delhi si Mumbai, doua focare epidemiologice importante. Garniturile de metrou nu mai circulau in India de aproape sase luni.

Ads