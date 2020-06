Care este cel mai eficient tratament in lupta cu coronavirusul. In ce stadiu se afla vaccinul impotriva COVID-19 si cat va costa

Ziare.

com

Pana acum, a fost testata si intens dezbatuta eficacitatea, in tratarea COVID-19, a unor medicamente (anti-virale, sau steroizi) deja existente.-un medicament ieftin si disponibil pe scara larga, este un steroid utilizat in mod normal pentru a trata reactiile alergice, precum si artrita reumatoida si astmul.Saptamana aceasta, o echipa de cercetatori care cauta tratamente COVID-19 a spus ca, cu o treime in comparatie cu celelalte tratamente incercate pana acum.Guvernul britanic a spus imediat ca pacientii vor incepe sa primeasca dexametazona, primul medicament care a dovedit ca reduce mortalitatea, in cazurile COVID-19.: in timp ce cercetatorii considera ca dexametazona ar putea salva viata unui pacient din opt aflati pe ventilatoare, s-a dovedit ca are doar mici beneficii clinice in cazurile mai putin grave.Totusi, se poate afirma ca steroizii sunt cu certitudine o speranta in tratamentul coronavirusului., destinat initial in tratarea Ebola , folosit apoi si in tratamentul altor virusuri ARN, greu de invins (prinre care MERS, SARS si alte coronavirusuri),Cel putin doua studii majore, din SUA, au aratat caCercetarile publicate in jurnalul principal New England Journal of Medicine au demonstrat ca injectiile cu remdesivir au accelerat recuperarea pacientului, in comparatie cu un placebo.Astfel, Washingtonul a autorizat utilizarea de urgenta a medicamentului, la data 1 mai. La scurt timp, mai multe natiuni asiatice, inclusiv Japonia si Coreea de Sud, au inceput sa aministreze remdesivir pacientilor cu COVID.Desi notabile,: in medie, nu a facut decat sa scurteze spitalizarea pacientilor, de la 15, la 11 zile.Un studiu publicat in The Lancet concluzioneaza ca nu a gasit "niciun beneficiu clinic semnificativ" in tratarea pacientilor infectati cu coronavirus, cu remdesivir.-un, precum si ca antireumatic,Prezentat de presedintele SUA, Donald Trump , ca o minune impotriva COVID-19, exista insa putine dovezi stiintifice care sa ateste eficienta hidroxiclorochinei in tratarea COVID-19.In luna iunie, grupul britanic de cercetare RECOVERY a concluzionat ca medicamentul nu a ajutat deloc pacientii cu COVID-19.Dealtfel, si un studiu realizat de The Lancet -retras, insa, din cauza unor probleme cu datele- sustinea ca hidroxiclorochina nu a prezentat niciun beneficiu si chiar a crescut riscul de deces, ceea ce a determinat intreruperea mai multor studii.SUA si-au retras intre timp autorizatia pentru tratamentul de urgenta pentru COVID-19 cu hidroxicloroquina, precum si pentru un medicament similar, cloroquina.Organizatia Mondiala a Sanatatii a anuntat, deasemenea, ca hidroxiclorochina poate fi exclusa ca tratament pentru pacientii internati.Cu toate acestea, a recunoscut ca studiile in curs arata caCateva alte medicamente destinate altor maladii au fost testate impotriva COVID-19.Conform The Lancet,Printre cele mai promitatoare se numara, un imunosupresor.au demonstrat, de asemenea, un potential.Cei mai multi experti considera ca, decat sa se poticneasca in gasirea unui medicament-minune care ucide virusul,In cea mai recenta actualizare, din 16 iunie, OMS a identificat 11 studii clinice separate, pentru un vaccin COVID-19.Mai mult de jumatate dintre studiile care au implicat oameni sunt facute in China , unde a aparut pentru prima data virusul mortal SARS-CoV-2, care cauzeaza COVID.Chiar in timp ce noi cazuri survin la Beijing, China vrea sa fie prima tara din lume care gaseste un vaccin.a studiilor -prima dintre cele trei care trebuie parcurse pentru a testa siguranta. Doar cateva echipe de cercetare se afla in faza 2.Pana acum au fost publicate doar rezultate partiale, unele dintre ele fiind descrise drept "incurajatoare".Printre cele mai avansate este un proiect european, condus de Universitatea din Oxford, in cooperare cu compania farmaceutica AstraZeneca.Un altul, din China -in care sunt implicate Academia de Stiinte Medicale Militare si firma CanSinoBIO- este, de asemenea, in stadiu avansat cu cercetarea.Pe langa studiile avansate, ale vaccinului anti-covid, OMS a listat inca 128 de vaccinuri candidate, care insa se afla abia in faza preclinica., inclusiv unele care s-au dovedit eficiente impotriva altor virusuri, precum si cele experimentale., la mijlocul lunii, mai, precizand insa ca acesta ar fiUnii experti spera totusi ca un vaccin impotriva SARS-COV-2 va fi gasit pana la sfarsitul anului, pentru a preveni un al doilea val de infectie.In China, Sinopharm are in prezent doi candidati la vaccin, care ar putea fi pe piata la sfarsitul anului 2020, inceputul anului 2021.Mai multe proiecte din Europa vizeaza de asemenea un vaccin validat pana la sfarsitul anului, desi productia si extinderea ar putea dura saptamani, sau luni suplimentare.Principalele grupuri farmaceutice au spus ca vor face disponibil orice vaccin va fi descoperit, la un pret rezonabil., potrivit presedintelui companiei, Olivier Nataf, care a indicat un pret de