Medici din intreaga lume investigheaza daca boala Covid-19 poate provoca diabet: In prezent avem mai multe intrebari decat raspunsuri

Un tata tanar din Statele Unite, Mario Buelna, in varsta de 28 de ani, a facut febra si a avut probleme de respiratie in luna iunie si a fost testat pozitiv pentru Covid-19.Cateva saptamani mai tarziu, dupa ce parea sa se fi recuperat, a avut o stare de slabiciune si a inceput sa verse. Ulterior, acesta a lesinat in locuinta sa din Mesa, Arizona.Paramedicii l-au transportat la un spital din apropiere, unde medicii l-au tratat la terapie intensiva, dupa ce l-au salvat din coma. Acestia i-au spus ca ar fi putut sa moara. Diagnosticul lor, diabet de tip 1, l-a uimit si inspaimantat. El nu suferea anterior de aceasta boala.Medicii i-au spus ca diabetul a fost declansat de Covid-19.Acest caz, precum si alte cazuri similare, reflecta in prezent o noua ingrijorare legata de relatia periculoasa dintre diabet si Covid-19, care este studiata de urgenta de medici si cercetatori din intreaga lume.Multi experti sunt convinsi ca boala Covid-19 poate declansa instalarea diabetului, chiar si la adulti si copii care nu au factori de risc traditionali.Se stie deja ca oamenii care au diabet prezinta riscuri mult mai ridicate sa faca forme grave de Covid-19 si sa moara din acest motiv. In luna iulie, oficiali americani din domeniul sanatatii au constatat ca aproape 40% dintre persoanele care au decedat din cauza Covid-19 aveau diabet. In prezent, cazuri precum cel al lui Buelna sugereaza ca legatura dintre cele doua boli este in ambele sensuri."Covid-10 poate provoca diabet", a declarat dr. Francesco Rubino, cercetator in domeniul diabetului zaharat si presedinte pentru chirurgie bariatrica si metabolica la King's College London.Rubino conduce o echipa internationala care colecteaza cazuri ale pacientilor la nivel mondial pentru a dezlega unul dintre cele mai mari mistere ale pandemiei. Initial, a spus el, peste 300 de medici au solicitat sa prezinte cazuri spre analiza, un numar despre care acesta se asteapta sa creasca odata cu revenirea la crestere a infectiilor."Aceste cazuri vin din fiecare colt al lumii si de pe fiecare continent", a spus Rubino.In plus, Institutul National pentru Sanatate din SUA finanteaza cercetari pentru a vedea cum ar putea noul coronavirus sa provoce cresterea glicemiei si diabet.In aceste situatii, simptomele pot escalada rapid si pune viata in pericol. Aceste cazuri pot aparea dupa luni de zile de la expunerea la Covid-19, asa ca amploarea completa a problemei si ramificatiile pe termen lung ar putea sa nu fie cunoscute inainte de anul viitor.Sunt necesare cercetari mai intense pentru a dovedi cu certitudine, dincolo de dovezile empirice in crestere, ca boala Covid-19 declanseaza diabet pe scara larga."In prezent avem mai multe intrebari decat raspunsuri. Am putea avea de-a face cu o forma cu totul noua de diabet", a declarat dr. Robert Eckel, presedinte pentru medicina si stiinta la Asociatia Americana pentru Diabet.