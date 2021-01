Inca o victima a pandemiei COVID-19. Celebrul Carnaval de la Rio a fost anulat

O amanare planificata initial a festivalului din februarie pana in iulie nu este fezabila, a declarat joi primarul din Rio de Janeiro, Eduardo Paes.Primarul a subliniat ca este constient de importanta economica a carnavalului pentru oras, in conditiile in care spectacolul atrage anual milioane de turisti, insa a explicat ca este imposibil sa se mearga inainte cu pregatirile necesare enorme."Cu siguranta, in 2022 noi toti (vaccinati corespunzator) vom sarbatori viata si cultura noastra cu toata intensitatea pe care o meritam", a adaugat Paes.Carnavalul are loc in mod traditional in diferite orase din Brazilia in luna februarie.Carnavalul de la Rio de Janeiro este unul dintre cele mai faimoase, cu defilari ale scolilor de samba locale, care isi anuntasera deja temele pentru data planificata din iulie.Brazilia este una dintre tarile cele mai afectate de pandemia de COVID-19, insa a inceput campania de vaccinare abia luni.Peste 8,6 milioane de persoane au fost infectate cu noul coronavirus in Brazilia - a treia tara ca numar de cazuri la nivel mondial dupa Statele Unite si India - si 214.000 de persoane au murit din cauza COVID-19.