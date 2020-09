Carnavalul de la Rio, amanat din cauza pandemiei de COVID-19

"Am ajuns la concluzia ca evenimentul trebuie amanat. Pur si simplu nu putem sa il organizam in februarie. Scolile de samba nu vor avea nici timpul, nici resursele financiare si logistice pentru a fi pregatite pentru februarie", a declarat in fata jurnalistilor brazilieni Jorge Castanheira, presedintele Ligii independente a scolilor de samba din Rio de Janeiro (LIESA), joi seara, la finalul unei reuniuni a liderilor acestei asociatii care organizeaza evenimentul.In iulie, a aparut o avancronica a acestei decizii, atunci cand cinci dintre cele 12 scoli de samba au anuntat ca in absenta unui vaccin la sfarsitul lunii septembrie, vor solicita amanarea evenimentului."Nu este o anulare, este un raport. Cautam o solutie alternativa, ceva care va putea fi facut atunci cand siguranta sanitara ne va permite sa oferim orasului contributia noastra (...) Insa nu suntem inca suficient de siguri pentru a putea sa fixam o data", a precizat Jorge Castanheira.Anuntul facut de LIESA se aplica doar competitiei scolilor de samba, care se desfasoara pe emblematicul Sambadrom din Rio de Janeiro. Fiecare scoala defileaza cu aproape 3.000 de membri care poarta costume spectaculoase, danseaza si canta pe durata intregii reprezentantii, care dureaza putin peste o ora.In schimb, autoritatile municipale nu au anuntat deocamdata daca serbarile stradale vor fi autorizate. Carnavalul de la Rio contine si nenumarate defilari "de blocuri", grupari de oameni din cartierele orasului, care se distreaza pe strazi, formand un cocktail de bucurie, ce abunda in muzica, deghizari si, adeseori, mult alcool.Dupa Sao PauloAceste petreceri sunt un cosmar mai ales pentru medicii epidemiologi, tinand cont de promiscuitatea si de imensitatea multimilor pe care le atrag: milioane de persoane participa in fiecare an - atat brazilieni, cat si turisti.Un astfel de anunt din partea LIESA era oarecum asteptat in ultima vreme, mai ales din cauza prevalentei puternice a noului coronavirus in Brazilia , care este a doua tara din lume prin prisma deceselor cauzate de COVID-19, cu circa 140.000 de morti, fiind depasita doar de Statele Unite. Aproape 4,7 milioane de brazilieni au fost infectati cu SARS-CoV-2.Epidemia de pe teritoriul acestei tari uriase din America Latina a incetinit putin dupa ce a atins un maxim in luna iulie, dar, cu toate acestea, specialistii au inregistrat in ultimele saptamani o medie zilnica de 30.000 noi cazuri de infectare si 735 noi decese, potrivit cifrelor comunicate de Ministerul Sanatatii.Statul Rio ocupa locul al doilea in topul celor mai afectate state federale din Brazilia de aceasta pandemie, dupa Sao Paulo.Carnavalul de la Sao Paulo din 2021 a fost amanat sine die inca din data de 24 iulie, inclusiv defilarile stradale.Carnavalul organizat de primaria orasului Sao Paulo este unul dintre cele mai importante din Brazilia. Cea mai recenta editie a atras 120.000 de persoane care au admirat scolile de samba defiland pe sambadromul din Anhembi, in timp ce petrecerile stradale au atras peste 15 milioane de persoane, potrivit primarului local, Bruno Covas.Viitoarea data de desfasurare a carnavalului nu a fost inca stabilita, insa evenimentul ar putea avea loc "intre sfarsitul lunii mai si inceputul lunii iulie" 2021, a precizat primarul acestui oras ce are o populatie de 12 milioane de locuitori.