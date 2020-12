Premiera istorica: carne de pui crescuta in laborator, servita intr-un restaurant din Singapore

La inceputul lunii decembrie, Singapore si-a dat acordul pentru ca start-upul american Eat Just sa poata sa comercializeze carnea sa de pui crescuta in laborator, firma sustinand ca este prima aprobare a unui organism de reglementare pentru asa-numita "carne curata" care nu provine de la animale sacrificate.Miercuri, Eat Just a anuntat prima sa vanzare comerciala in restaurantul 1880 dintr-un cartier luxos din Singapore.Sambata seara, restaurantul a servit aceasta carne produsa in laborator unor tineri cu varste cuprinse intre 14 si 18 ani, invitati la aceasta lansare datorita "angajamentului lor de a construi o planeta mai buna".La aceasta cina "istorica" jurnalistii nu au avut acces din cauza pandemiei de COVID-19.Servirea acestei carni artificiale este "o etapa revolutionara in lupta impotriva schimbarilor climatice si a aprovizionarii populatiei mondiale fara a afecta planeta", a declarat fondatorul restaurantului 1880, Marc Nicholson.Pentru fondatorul Eat Just, Josh Tetrick, aceasta premiera "ne aduce mai aproape de o lume in care majoritatea carnii pe care o consumam nu va necesita distrugerea unei singure paduri, mutarea unui singur habitat animal sau utilizarea unei singure picaturi de antibiotic".Consumul de carne la nivel mondial este asteptat sa creasca cu 70% pana in 2050, iar carnea artificiala ar putea satisface in curand o parte din aceasta cerere, potrivit start-upului american Eat Just.