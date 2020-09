Casa Alba despre otravirea lui Navalnii: "Este un act absolut condamnabil"

"Statele Unite sunt foarte tulburate de rezultatele anuntate astazi. Otravirea lui Aleksei Navalnii este un act absolut condamnabil", a scris Consiliul de securitate nationala al Casei Albe intr-un comunicat."Rusia a utilizat deja in trecut agentul neurotoxic Noviciok", subliniaza el, precizand ca Washingtonul va lucra cu aliatii sai "pentru ca responsabilii din Rusia sa dea socoteala"."Rusii au dreptul sa-si exprime opiniile de maniera pasnica si fara frica de represalii, indiferent care sunt ele, si in mod cert fara frica de agenti chimici", se adauga in textul citat.Analizele efectuate de un laborator al armatei germane au descoperit "probe fara echivoc" ca opozantul rus a fost victima unei otraviri "cu un agent neurotoxic de tip Noviciok", potrivit guvernului german.Noviciokul, puternic agent neurotoxic de conceptie sovietica, a fost utilizat impotriva fostului agent dublu Serghei Skripal in 2018 pe teritoriul britanic. Afacerea a provocat o criza diplomatica intre Londra si Moscova Principalul opozant al lui Vladimir Putin, autor al unor materiale care denunta coruptia elitelor rusesti care sunt larg distribuite pe retelele sociale, Aleksei Navalnii a fost transferat la sfarsitul lui august dintr-un spital din Siberia intr-unul din Berlin.