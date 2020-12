Casa scriitorului J.R.R. Tolkien, celebru pentru cartile "Stapanul Inelelor" si "Hobbitul", ar putea fi transformata intr-un muzeu. O campanie a inceput in Marea Britanie

Casa din Oxford a lui J.R.R. Tolkien

Campania "Project Northmoor", a carei denumire contine numele strazii pe care se afla resedinta, a fost lansata de scriitoarea britanica Julia Golding, care si-a fixat un termen de trei luni pentru a strange fondurile necesare acestui proiect.Obiectivul campaniei vizeaza suma de(5 milioane de euro) in vederea renovarii acestei case cu sapte camere, care dispune si de o gradina vasta, pentru a recrea atmosfera in care a trait J.R.R. Tolkien, dar si pentru a permite organizarea de vizite si a unor evenimente culturale diverse."Vrem sa transformam casa lui Tolkien nu intr-un muzeu arid, ci intr-o casa primitoare si plina de creativitate", au explicat organizatorii campaniei intr-un comunicat.Celebrul scriitor britanic s-a mutat in 1930 in acea locuinta situata la nord de Oxford si a trait acolo timp de 17 ani, in perioada in care preda cursuri de literatura engleza la universitatea din apropiere.In casa construita din piatra maro, Tolkien a scris "Hobbitul", o carte conceputa initial ca o poveste de citit copiilor inainte de culcare, apoi, mai tarziu, "Stapanul Inelelor".Proiectul beneficiaza deja de sprijinul actorilor Ian McKellen si Martin Freeman, care au interpretat personajele Gandalf, respectiv Bilbo Baggins, in adaptarile cinematografice ale cartilor scrise de Tolkien."Nu vom avea succes cu acest proiect fara sprijinul comunitatii internationale a fanilor lui Tolkien", a pledat Ian McKellen, indemnand "comunitatea de donatori" sa dea dovada de generozitate."Strangerea sumei de 4,5 milioane de lire sterline in trei luni este o provocare uriasa. Dar este suficient sa ne gandim la calatoria lui Frodo si Sam spre Mount Doom, care a avut aceeasi durata, pentru a ne spune ca si noi vom putea sa facem ce ne-am propus", a declarat Julia Golding.