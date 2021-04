Doi tineri s-au casatorit de patru ori in doar 37 de zile. Care este motivul

Directia Generala a Muncii din Taipei a confirmat faptele, constatand ca unii rezidenti nu ezita sa profite la maximum de pe urma unor avantaje oferite de autoritatile locale: companiile taiwaneze sunt obligate prin lege sa ofere tinerilor casatoriti opt zile de concediu platit. Folosind aceeasi metoda, anul trecut, angajatul unei banci a solicitat 32 de zile de concediu, potrivit autoritatilor locale. Intr-o perioada de 37 de zile, el si partenera lui de viata s-au casatorit de patru ori si au divortat de trei ori, solicitand opt zile libere pentru fiecare dintre nunti.Banca i-a refuzat solicitarea, iar angajatul a facut recurs. Angajatorul a primit o amenda de 590 de euro pentru ca a incalcat o prevedere legala in privinta concediilor.Legea nu prevede nicio limita in ceea ce priveste frecventa cu care un angajat taiwanez poate sa solicite un concediu cu ocazia casatoriei sale.Saptamana trecuta, Directia Generala a Muncii a anulat amenda acordata bancii si a recunoscut, intr-un comunicat, ca "a comis o eroare".Angajatul, care intre timp a parasit banca, s-a adresat Departamentului Muncii pentru a depune o plangere legata de cele 24 de zile de concediu pe care fostul lui angajator nu i le-a acordat, a precizat pentru AFP un functionar local sub protectia anonimatului.