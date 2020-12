Casatorii in vremea coronavirusului. Ceremoniile ''virtuale'', restranse sau amanate ale lui Sean Penn, Jennifer Lopez sau printesei Beatrice

Bindi Irwin s-a casatorit la ZOO Australia din Queensland

Jennifer Lopez si-a amanat nunta cu Alex Rodriguez

Nunta regala la Windsor: Printesa Beatrice a Marii Britanii s-a casatorit cu Edoardo Mapelli Mozzi

Sean Penn s-a casatorit, intr-o ceremonie oficiata online, cu o tanara in varsta de 28 de ani

Unii au reusit sa se casatoreasca pe ultima suta de metri inainte de decretarea perioadei de izolare, altii au gasit metode mai originale, ajutati mai ales de mediul online. Nici in timpul verii pandemia nu a dat semne de regres si a determinat multe cupluri sa renunte la planurile lor de a pasi in fata altarului in compania rudelor si a prietenilor.Pandemia de coronavirus a tulburat viata a milioane de oameni, iar celebritatile nu au facut exceptie: Emma Stone, Jennifer Lopez , Joaquin Phoenix si Rooney Mara, sau Katy Perry si Orlando Bloom sunt cateva dintre vedetele care au renuntat la o nunta cu invitati. De Valentin Day's, Orlando Bloom i-a cerut mana lui Katy Perry, care visa sa se imbrace in rochie de mireasa; intentia lor era de a face o nunta nu prea mare, in Japonia , insa pandemia le-a dat planurile peste cap.Bindi Irwin, fiica regretatului prezentator de televiziune Steve Irwin, devenit celebru cu emisiunea "Crocodile Hunter", s-a casatorit pe 26 martie, in cadrul unui eveniment care a generat proteste online, deoarece a avut loc cu cateva ore inainte de intrarea in vigoare a unei interdictii vizand ceremoniile cu mai mult de cinci persoane.Imaginile de la eveniment au fost difuzate la posturi de televiziune la mai putin de 24 de ore dupa ce prim-ministrul australian Scott Morrison a limitat la cinci numarul persoanelor autorizate sa asiste la nunti, pentru a preveni raspandirea noului coronavirus.O inregistrare video realizata cu aceasta ocazie o arata pe Bindi Irwin, purtand o rochie de mireasa si ascunzandu-se sub mai multe umbrele, la Australia Zoo, o gradina zoologica detinuta de familia Irwin in nord-estul statului australian Queensland, si un spatiu amenajat in exterior si decorat cu arcade florale si palmieri, potrivit Australian Broadcasting Corp (ABC).O utilizatoare de Twitter , care foloseste pseudonimul Briar Rose 83, a publicat mesajul urmator: "Nu-mi vine sa cred ca Bindi Irwin si-a organizat nunta astazi. Ce exemplu ingrozitor si egoist este! Atat de multi oameni sunt expusi in fata riscului. Rusine, rusine, rusine!".Bindi Irwin, in varsta de 21 de ani, s-a logodit in iulie 2019 cu iubitul ei american Chandler Powell, care lucreaza la Australia Zoo, potrivit ABC.Bindi a devenit celebra inca din copilarie, in special dupa ce tatal ei, naturalistul Steve Irwin, ale carui emisiuni erau extrem de populare in lumea intreaga, a murit in 2006 dupa ce a fost intepat in inima de o pisica-de-mare in timpul unor filmari pe care le realiza in Marea Bariera de Corali.Pandemia de coronavirus a tulburat viata a milioane de oameni in SUA iar celebritatile nu au facut exceptie, asftel incat diva din Bronx, Jennifer Lopez, si logodnicul sau, fostul jucator de baseball Alex Rodriguez, au fost nevoiti sa-si amane nunta programata in primavara acestui an.Celebrul cuplu s-a logodit in septembrie anul trecut si a facut public evenimentul prin imagini postate pe contul de Instagram, iar fanii asteptau cu mare interes ziua ceremoniei religioase care a trebuit sa fie amanata in contextul crizei de coronavirus.Cantareata, actrita si dansatoarea latino a declarat intr-un interviu cu Ellen DeGeneres ca noul virus "a dat peste cap multe vieti" si cu siguranta nu poate avea loc o nunta "in aceste zile". "Nu stiu cand vom putea stabili o noua data", a spus a."Adevarul este ca habar nu am cand va avea loc nunta", a spus Jennifer Lopez, pentru care ar fi vorba de cea de-a patra casatorie, dintre care ultima a fost cu cantaretul Marc Anthony, tatal gemenilor sai, Emme si Max.La fel ca alte milioane de americani, cantareata s-a izolat in casa, fapt ce coincide cu perioada de pauza pe care anuntase ca o va lua dupa prezentarea recitalului din pauza competitiei Super Bowl si dupa participarea la un nou sezon al concursului "World of Dance", unde face parte din juriu.Printesa Beatrice a Marii Britanii, fiica cea mare a printului Andrew si a ducesei de York, Sarah, s-a casatorit cu logodnicul sau, Edoardo Mapelli Mozzi, pe 17 iulie la Palatul Windsor, in cadrul unei ceremonii restranse la care a participat si regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii.Initial, cuplul planuise nunta pentru luna mai, insa masurile de carantina si izolare impotriva noului coronavirus i-au obligat sa reprogrameze. Printesa Beatrice si logodnicul ei planuisera sa se casatoreasca pe 29 mai la Londra.Evenimentul a avut loc la capela de pe domeniul resedintei Printului Andrew si al Ducesei de York, Sarah Ferguson, Royal Lodge din Windsor Park.Printre cei 20 de invitati la acest eveniment deosebit de intim s-au numarat, pe langa regina Elisabeta si sotul ei, printul Philip, parintii miresei, ducele si ducesa de York, si sora acesteia, printesa Eugenie.Casatoria s-a desfasurat cu respectarea recomandarilor guvernului impotriva raspandirii noului coronavirus. In Marea Britanie, nuntile au fost din nou permise din 4 iulie, cu o limita de participare de 30 de persoane obligate sa respecte distantarea fizica recomandata in plina pandemie.Actorul american Sean Penn, care anul acesta a implinit 60 de ani, s-a casatorit cu Leila George, in varsta de 28 de ani. Cei doi s-au casatorit pe 2 august, intr-o ceremonie secreta, dupa cum a dezvaluit sotia producatorului Mike Medavoy, Irena, care a urat toate cele bune noului cuplu pe Instagram, unde a postat mai multe imagini ale celor doi miri si ale verighetelor.Este cea ce-a treia casatorie a actorului, care anterior a mai fost insurat cu Madonna si Robin Wright. Este insa prima casatorie pentru tanara Leila, de asemenea actrita, si care are o relatie cu Sean Penn din 2016.Leila, nascuta in Australia, este fiica actorului si producatorului Vincent D'Onofrio cu actrita Greta Scacchi si a mentinut o relatie discreta cu Sean Penn de la varsta de 24 de ani. In ultimii ani, ei au fost implicati in mai multe actiuni caritabile pentru cauza animalelor si, mai recent, pentru cei afectati de criza noului coronavirus."Am avut o nunta COVID. Prin aceasta vreau sa spun ca a fost oficiata de un comisar al comitatului prin videoconferinta, iar noi eram acasa cu cei doi fii ai mei si cu fratele meu. Dar am facut-o pana la urma", a spus Sean Penn intr-un interviu.Actorul a vorbit si despre avantajele de a face o nunta in actualele imprejurari: "As putea spune ca exista factori care te elibereaza de constrangerile sociale in timpul pandemiei de COVID", a marturisit el.Sean Penn a avut pana in iunie 2015 o relatie cu actrita de origine sud-africana Charlize Theron. Cu multi ani inainte, el a fost casatorit cu actrita Robin Wright, in perioada 1996-2010, si cu Madonna, din 1985 pana in 1989.