Primul stat din SUA care recunoaste casatoria gay prin Constitutie. Bisericile au dreptul sa refuze oficierea casatoriilor intre persoane de acelasi sex

Acest referendum organizat pe marginea alegerilor prezidentiale, asa cum se obisnuieste in Statele Unite, a obtinut peste 62% din voturi favorabile potrivit rezultatelor definitive publicate in ultimele zile. Masura face din Nevada primul stat american ce recunoaste si protejeaza casatoria gay in Constitutia sa, subliniaza media locale.La "intrebarea numarul 2" alegatorilor li s-a cerut sa raspunda daca doresc suprimarea unei dispozitii adoptate in 2002, potrivit careia "numai casatoria dintre un barbat si o femeie poate fi recunoscuta" in Nevada.Cuplurile homosexuale au trebuit sa astepte pana la sfarsitul anului 2014 si o decizie a Curtii Supreme, cea mai inalta jurisdictie americana, pentru a obtine recunoasterea uniunii lor - doar la nivel federal - in Nevada si alte aproximativ treizeci de state.Amendamentul obliga in plus Nevada si institutiile sale sa recunoasca si sa trateze toate casatoriile in mod egal, indiferent de sexul persoanelor. Pentru sustinatorii masurii, aceasta este o garantie suplimentara pentru homosexuali in cazul in care Curtea Suprema, unde conservatorii se bucura acum de o majoritate clara, revine asupra deciziei sale.Referendumul, cu toate acestea, stabileste dreptul organizatiilor religioase si al membrilor clerului din Nevada de a refuza sa oficieze casatorii intre persoane de acelasi sex, fara a se lua masuri judiciare.