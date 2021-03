Pretul cu care este scoasa la vanzare o caseta a formatiei Sex Pistols, gasita intr-o cutie de carton

Caseta are o valoare estimata intre 5.000 si 10.000 de lire sterline.Caseta va fi scoasa la vanzare pe 23 martie, in cadrul unei sesiuni cu obiecte legate de muzica, pentru un pret de pornire de 3.000 de lire sterline."Caseta merita sa fie vanduta si, pentru orice fan punk care a iubit Sex Pistols, va fi un spectacol fascinant. Obiectul provine de la un client privat care a adunat de-a lungul anilor alte descoperiri muzicale rare. El a gasit-o la o licitatie in Retford, in Nottinghamshire, acum cativa ani, intr-un lot de amintiri muzicale. Nu era mare lucru in cutia de carton cumparata, dar caseta a fost descoperita la fund", a explicat Claire Howell, consultant specializat in muzica la Hansons, informeaza news.ro Caseta demo dateaza din 2007, filmul fiind lansat cu 7 ani mai devreme.