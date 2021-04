Tot mai multi americani tineri ajung la spital dupa ce s-au infectat cu tulpina britanica a coronavirusului

"Numarul cazurilor de Covid-19 si vizitele la camerele de urgenta sunt in crestere", a declarat Dr. Rochelle Walensky, director al Centrului pentru Prevenirea si Controlul Bolilor."Vedem aceste cresteri la adultii mai tineri, dintre care majoritatea nu au fost inca vaccinati". Acum, medicii spun ca multi tineri sufera de complicatii la Covid-19 la care nu se asteptau. Si este timpul sa renuntam la convingerea ca numai adultii mai in varsta sau persoanele cu afectiuni preexistente sunt expuse riscului de Covid-19 sever. Virusurile sufera mutatii tot timpul, iar majoritatea mutatiilor nu sunt foarte importante. Dar daca mutatiile sunt semnificative, ele pot duce la noi variante periculoase ale unui virus."Varianta B.1.1.7 are mutatii care ii permit sa se lege mai mult de celule. Ganditi-va la aceasta mutatie ca la o inrautatire a virusului", a declarat dr. Jonathan Reiner, analist medical si profesor de medicina si chirurgie la Universitatea George Washington "Aceste noi variante, in special varianta din Marea Britanie , par a fi mai lipicioase", a spus medicul de urgenta Dr. Megan Ranney, director la Brown-Lifespan Center for Digital Health..Cazuri de infectare cu versiunea britanica B.1.1.7 a coronavirusului au fost raportate in toate cele 50 de state, potrivit Centrului pentru Controlul Bolilor."Ceea ce vedem acum intr-o gramada de locuri sunt bolnavi, tineri - tineri spitalizati, in timp ce in prima parte a pandemiei era vorba in primul rand de persoane mai in varsta", a spus Reiner.Motivul acestui lucru ar putea fi simplu, populatia mai in varsta din aceasta tara fie a fost expusa la acest virus sau ucisa de virus, fie a fost vaccinata impotriva virusului. Pana sambata, mai mult de 78% dintre persoanele cu varsta de cel putin 65 de ani au primit cel putin o doza de vaccin, iar 60% au fost complet vaccinate, conform datelor CDC."Cei nevaccinati - acestia sunt oamenii care se infecteaza - vedem un numar mare de tineri si sunt cei pe care ii vedem acum in spitale", a mai explicat Reiner.In luna martie, in New Jersey a avut loc o crestere de 31% de spitalizarilor in rindul adultilor tineri cu varste de 20-29 de ani, potrivit datelor oficiale. Pentru grupa de varsta 40-49 de ani, numarul spitalizarilor a crescut cu 48%.