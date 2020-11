Numarul cazurilor de COVID-19 din intreaga lume a ajuns la 60 de milioane

Autoritatile din Statele Unite, care sunt cea mai afectata tara din lume, au cerut americanilor sa stea acasa de Thanksgiving, in timp ce cresterea numarului de pacienti cu Covid-19 solicita peste masura profesionistii din sectorul medical.Statele Unite au raportat 1 milion de cazuri noi de Covid-19 in mai putin de o saptamana, aducand numarul total al infectiilor la peste 12,5 milioane si numarul persoanelor decedate la 160.000, potrivit calculelor Reuters, efectuate pe baza datelor oficiale.La nivel mondial, numarul persoanelor infectate cu noul coronavirus a atins 60,005 milioane, iar cel al deceselor 1,4 milioane.In Europa au fost consemnate 1 milion de cazuri noi in numai cinci zile, totalul a ajuns la peste 16 milioane, dintre care 365.000 de persoane au decedat.Guvernele europene incearca sa impuna restrictii in viata publica si sa permita in acelasi timp familiilor sa petreaca Craciunul, pentru a nu alimenta noi tulburari sociale.In Anglia, carantina nationala va lua sfarsit saptamana viitoare, dar in anumite conditii, in timp ce Germania, Spania si Italia au anuntat restrictii pentru perioada sarbatorilor, inclusiv limitarea numarului de oaspeti in locuinte. America Latina a inregistrat cel mai mare numar de decese din lume, respectiv 21% din totalul cazurilor de Covid-19 din regiune si peste 31% din decesele raportate la nivel global.In Asia, India este a doua cea mai afectata tara din lume, cu aproape 9,2 milioane de cazuri, dar in ultimele saptamani a raportat o scadere a numarului de infectii noi. In ultima saptamana, India a anunsat in medie 44.000 de cazuri noi pe zi. Fata de 97.900 de cazuri pe zi in septembrie.Tari din regiunea Asia-Pacific precum China Coreea de Sud, Singapore Australia si Noua Zeelanda au dovedit cum pot masurile ferme adoptate rapid si local sa opreasca eficient epidemiile.