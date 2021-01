FBI a primit peste 70.000 de ponturi legate de violentele de la Capitoliul din Washington

Protestul convocat de presedintele in exercitiu, Donald Trump , a culminat cu sute de oameni patrunzand in Capitoliu, unde avea loc sesiunea de certificare a voturilor electorilor in alegerile prezidentiale, castigate de democratul Joe Biden . Cinci persoane au murit in urma violentelor, iar Trump ar putea fi pus sub acuzare si inlaturat din functie.Autoritatile au inceput la scurt timp dupa incidente sa ii caute pe cei care au patruns in Capitoliu si au vandalizat birourile. FBI a transmis ca cele 70.000 de ponturi reprezinta, intre altele, fotografii si inregistrari video.Pe langa violentele de la Capitoliu, doua bombe artizanale au fost gasite la sediile Comitetului National Republican si Comitetului National Democrat. Acestea nu au explodat. FBI a publicat luni mai multe imagini pentru a-i gasi pe responsabili.Mai mult de 90 de oameni au fost arestati in legatura cu evenimentele de miercurea trecuta, potrivit NBC.Conform unui sondaj, aproximativ trei sferturi dintre persoanele cu drept de vot au spus ca democratia este amenintata si ca Trump ar trebui sa demisioneze sau sa fie inlaturat din functie.