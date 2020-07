Cate teste pozitive au fost raportate in vama Kulata-Promachonas din probele biologice recoltate intre 1 si 11 iulie. Grecii ii avertizeaza pe turistii care falsifica actele COVID

La finalul sedintei de guvern, purtatorul de cuvant al institutiei a declarat publi c ca executivul elen a decis intensificarea controalelor la punctele vamale in perioada urmatoare.Autoritatile elene se arata ingrijorate de cresterea numarului de cazuri noi raportate in ultimele zile. Epidemiologii au raportat duminica, 12 iulie, 31 de imbolnaviri intr-un interval de 24 de ore comparativ cu doar 9 cazuri in duminica precedenta.Centrul de interes pentru fortele de ordine va fi si in perioada urmatoare punctul vamal Kulata-Promachonas. In perioada 1-11 iulie 2020 au fost prelevate 67.797 de probe biologice, numai la Promachonas, de la turistii care au intrat in Grecia. Dintre acestea, doar 218 au fost pozitive, ceea ce reprezinta un procent de 0,35%.Cu toate acestea, bolnavii detectati la vama terestra, singura care asigura legatura intre Bulgaria si Grecia, sunt de patru ori mai multi decat cei depistati pe Aeroportul International din Atena, sustin autoritatile elene.Stelios Petsas, purtatorul de cuvant al guvernului elen, a mai spus ca miercuri, 15 iulie, inca de la primele ore ale zilei, turistii straini vor trebui sa prezinte la intrarea in tara documente care sa ateste efectuarea unui test COVID negativ cu cel mult 72 de ore inainte.Petsas spune ca vamesii au indicatii sa verifice actele cu mare atentie si sa aplice masuri dure, potrivit legislatiei in vigoare, celor care incearca sa le falsifice.Guvernul a mai anuntat si intarirea controalelor la vama cu Albania . Pe de alta parte, din 15 iulie vor fi reluate zborurile directe dinspre Marea Britanie, a anuntat purtatorul de cuvant, iar din 22 iulie vor fi reluate cursele aeriene spre Suedia.Si pe plan intern, se vor impune masuri suplimentare. Guvernul grec a anuntat ca vor fi suspendate temporar sarbatorile religioase care implica participarea unui numar ridicat de oameni.