Peste 250.000 de americani au murit de COVID-19 de la inceputul pandemiei. SUA, mai afectata decat Brazilia sau India

Tara, unde epidemia a inregistrat o recrudescenta in ultimele saptamani, este de departe cea mai afectata din lume de COVID-19, inaintea Braziliei si a Indiei.Statele Unite au inregistrat in medie in fiecare zi peste o mie de decese in ultimele doua saptamani. Confruntate cu o noua accelerare a epidemiei, multe state si metropole din SUA au reintrodus restrictii, in apropierea sarbatorii Thanskgiving, marcata de obicei de reuniuni de familie si numeroase deplasari in toata tara.