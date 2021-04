Si-a uitat ochelarii acasa si nu a vazut ce numere bifeaza. Cum a castigat un batran peste 100.000 de lire sterline la loterie

Denis Fawsitt obisnuia sa selecteze saptamanal pe biletul sau de la EuroMillions zilele de nastere ale membrilor familiei.Luna trecuta, batranul si-a uitat ochelarii acasa si a bifat alte numere."Mi-am dat seama ca mi-am uitat ochelarii si am incercat sa-mi aleg numerele, dar pur si simplu nu am putut", a declarat Denis Fawsitt.El a castigat 116.124 de lire sterline si a sarbatorit momentul alaturi de sotia sa. Cei doi planuiesc sa investeasca o parte din banii castigati la loterie in casa si gradina, dar au planuri si pentru copii si nepoti: "Ne-am bucurat de viata este randul lor acum. Acesti bani ii vor ajuta mai mult decat pe noi".