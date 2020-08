Cazul discretilor cetateni germani care planuiau un genocid de sorginte nazista: polticieni care-i apara pe refugiati, rapiti in saci, ucisi si descompusi in var stins

Unul dintre membrii grupului cumparase deja 30 de saci mortuari, iar pe lista de achizitii figurau mai multi saci si var nestins, pentru descompunerea materiei organice, potrivit anchetatorilor.In spatele complotului se aflau inclusiv un avocat si un politician care au o atitudine ostila fata de migranti, relateaza New York Times intr-un amplu articol . Doi militari rezervisti si doi agenti de politie, inclusiv Marko Gross, lunetist al politiei si fost parasutist, devenit liderul informal al grupului, erau parte a acestui plan.Gruparea infractionala s-a format prin intermediul unui forum national de discutii destinat militarilor simpatizanti ai extremei-dreapte, creat de un membru al fortelor speciale de elita din Germania (KSK).Treptat, sub supravegherea lui Marko Gross, au format un grup paralel autonom, Nordkreuz - Crucea Nordica.Membrii grupului extremist au negat ca ar fi planuit moartea cuiva. Anchetatorii si procurorii cred insa ca planul ar fi urmat sa devina mai sinistru.In ultima perioada, Germania a inceput sa se confrunte cu retele de extrema-dreapta despre care oficialii cred ca sunt mult mai extinse decat se estima. Infiltrarea extremistilor in fortele armate este un lucru alarmant mai ales intr-o tara care a depus eforturi pentru a scapa de trecutul nazist si de ororile Holocaustului. In iulie, Guvernul german a destructurat o intreaga companie militara infiltrata de extremisti din fortele speciale.Cazul Nordkreuz, care a ajuns abia recent in instanta dupa ce a fost depistat acum trei ani, releva ca problema infiltrarii militantilor extremisti nu este nici noua, nicilimitata la KSK ori la armata.Extremismul de dreapta a patruns in diverse structuri ale societatii germane in anii in care autoritatile subestimau acesta amenintare sau manifestau reticenta in a-i recunoaste in totalitate existenta, afirma oficiali citati de NYT. Acum, autoritatile depun eforturi sa destructureze aceste grupuri.Una dintre motivatiile principale ale extremistilor parea atat de putin plauzibila incat mult timp autoritatile nu au luat-o in serios, desi devenise destul de raspandita in cercurile de extrema-dreapta.Grupurile neonaziste si alti extremisti o numesc Ziua X - un moment mitic in care ordinea sociala din Germania se va prabusi, astfel ca va fi necesar ca militantii de extrema-dreapta sa se salveze si sa salveze natiunea, dupa cum sustin ei. Din ce in ce mai mult, autoritatile germane considera acest scenariu un pretext al conspirationistilor de extrema-dreapta de a lansa acte de terorism intern si chiar de a incerca sa preia cu forta conducerea tarii.Ma tem ca am vazut doar varful aisbergului. Ingrijorarea reala este ca celulele sunt peste tot, in armata, in politie, in unitatile rezerviste", afirma Dirk Friedriszik, deputat in landul Mecklenburg-Pomerania de Vest.Nordkreuz este unul dintre grupurile care elaboreaza planuri pentru Ziua X. Insa, pana acum, doar un membru al grupului, Marko Gross, este vizat de acuzatii pentru detinerea ilegala a unei arme, nu pentru conspiratie. La sfarsitul anului trecut, Gross a primit o sentinta de 21 de luni de inchisoare cu suspendare. Procurorii au contestat pedeapsa, considerand-o prea blanda. Dintre cei aproximativ 30 de membri ai grupului Nordkreuz, doar alti doi, un avocat si un politist, sunt investigati de procurorii federali pentru pregatirea unor acte de terorism.Rezultatul este tipic pentru modul in care autoritatile gestioneaza cazurile de extrema-dreapta, afirma expertii. Acuzatiile sunt adesea limitate, avand rolul de a impiedica oinfractiune si de a pedepsi, concentrandu-se doar pe anumite persoane, nu pe retele.Insa obstacolele in investigarea mai agresiva si formularea de acuzatii in astfel de cazuri indica o alta problema care ingrijoreaza din ce in ce mai mult autoritatile germane: infiltrarea militantilor in institutiile care ar trebui sa se ocupe de investigare, precum politia.In iulie, seful Politiei din landul Hesse a demisionat dupa ce din reteaua informatica au fost sustrase date confidentiale utilizate de militanti neonazisti pentru a lansaamenintari. In landul Hesse, un neonazist a asasinat anul trecut un politician, un caz care i-a facut pe germani sa constientizeze realitatea terorismului de extrema-dreapta.Dirk Friedriszik, parlamentar de stat, a incercat ani de zile sa dirijeze atentia publicului asupra pericolului din ce in ce mai mare pe care il reprezinta extrema dreapta, insa fara succes."Toate aceste discutii despre Ziua X pot parea niste fantezii pure. Dar daca te uiti mai atent, poti observa cat de repede se transforma intr-o planificare serioasa - si complot.", spune Friedriszik.