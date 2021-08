Cazul Epstein: Prinţul Andrew vizat de o plângere pentru "abuzuri sexuale"

În reclamaţie se arată că ducele de York, al doilea fiu al reginei Marii Britanii, este "un bărbat puternic" căruia Virginia Giuffre i-a fost „predată în scopuri sexuale” între anii 2000 şi 2002, începând cu vârsta de 16 ani, în reţeaua de trafic sexual pentru care Jeffrey Epstein a fost acuzat şi închis. Acesta din urmă s-a sinucis în închisoarea din Manhattan în vara lui 2019.Prinţul Andrew, care a respins deja aceste acuzaţii, este învinuit că "a agresat-o sexual" pe Virginia Giuffre, pe atunci minoră, de trei ori: la Londra, la o apropiată al lui Epstein, Ghislaine Maxwell, şi pe proprietăţile omului de afaceri la New York şi din Insulele Virgine."Prinţul Andrew este responsabil de ceea ce mi-a făcut. Cei puternici şi bogaţi nu sunt exceptaţi de la a plăti pentru faptele lor. Sper că şi alte victime vor vedea că nu este posibil să trăieşti în tăcere şi frică", a spus Virgnia Giuffre într-o declaraţie transmisă presei.În vârstă de 61 de ani, prinţul Andrew a dezminţit "categoric" astfel de acuzaţii într-un interviu considerat dezastruos de BBC în noiembrie 2019. El a spus că o fotografie în care apare alături de Vrginia Giuffre şi cu Ghislaine Maxwell în planul secund, nu ar fi adevărată. Maxwell este încarcerată.În ciuda negărilor sale, prietenia cu omul de afaceri american şi scandalul creat l-au determinat pe prinţ să se retragă din viaţa publică.Plângerea a fost depusă luni la tribunalul federal din Manhattan, în virtutea unei legi a statului New York cu privire la victimele minore, care oferă o întârziere de un an pentru a introduce o acţiune pentru abuz sexual fără prescriere. Această lege, intrată în vigoare în august 2019, oferă câteva zile potenţialelor victime pentru a acţiona.