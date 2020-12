Cazul Navalnii: Moscova anunta contra-sanctiuni impotriva unor responsabili europeni

Diplomatia rusa a anuntat ca a "extins lista de reprezentanti ai unor tari-membre ale UE carora le este interzisa intrarea pe teritoriul Federatiei Ruse", insa fara a publica numele acestor reprezentanti.Ministerul Afacerilor Externe rus a calificat drept "inacceptabile" sanctiunile europene impotriva a sase responsabili rusi, printre care seful FSB, Aleksandr Bortnikov, "sub pretextul pretinsei lor participari la incidentul care il implica pe cetateanul Navalnai".Aceste contra-sanctiuni au fost aduse la cunostinta unor inalti responsabili ai ambasadelor Germaniei, Frantei si Suediei, convocati cu aceasta ocazie la Ministerul Afacerilor Externe rus.Germania, Franta si Suedia sunt cele trei tari care au anuntat ca au identificat urme ale unei substante neurotoxice de tip Noviciok in organismul opozantului rus, pe atunci spitalizat in Germania, concluzii care au dus la introducerea de sanctiuni ale UE impotriva unor responsabil rusi.Seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov a atentionat la mijlocul lui noiembrie ca astfel de contra-sanctiuni ar viza "in principal cadre de conducere in aparatele de stat ale Germaniei si Frantei". Rusia acuza de asemenea Germania, precum si Franta, Suedia si Organizatia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) ca nu-i predau dosarele in care se invoca substanta neurotoxica Noviciok, substanta dezvoltata in scopuri militare in epoca sovietica. Moscova sustine ca Navalnai nu avea niciun fel de otrava in organism atunci cand era spitalizat in Siberia si ca din cauza lipsei de cooperare din partea europenilor nu a fost declansata nicio ancheta in Rusia asupra acestui caz.Anuntul Rusiei privind introducerea de contra-sanctiuni intervine la o zi dupa difuzarea unei conversatii telefonice a lui Aleksei Navalnai cu un agent al Serviciului Federal de Securitate (FSB) rus pentru a-l face sa recunoasca otravirea lui. Agentul rus a relatat intr-o convorbire cu Navalnii, care a pretins ca e un inalt oficial de securitate, ca o echipa speciala a FSB i-a plantat Noviciok sub forma de pulbere solida in lenjeria intima.Marti, la o zi dupa ce aceasta discutie halucinanta a fost data publicitatii, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat ca opozantul rus sufera de "mania persecutiei". "Imi permit sa exprim o parere personala: bolnavul sufera in mod clar de mania persecutiei si de anumite simptome de megalomanie", a declarat Peskov.CITESTE SI: