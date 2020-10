Cazul profesorului decapitat la Paris. Tatal unei eleve a discutat pe WhatsApp cu ucigasul si a indemnat la mobilizare impotriva lui Samuel Paty

Aceste discutii au avut loc pe mesageria WhatsApp, potrivit acestei surse, care confirma o dezvaluire BFMTV, fara sa faca precizari cu privire la continutul mesajelor respective.Tatal elevei si-a facut public numarul de telefon intr-un mesaj postat pe Facebook alaturi de o inregistrare video difuzata la 8 octombrie, in care indemna la mobilizare impotriva lui Samuel Paty, in urma unui curs in care profesorul a prezentat caricaturi ale profetului Mahomed din revista satirica Charlie Hebdo la care, afirma el, a asistat si fiica sa.Fata, in casa a patra, face parte din clasa in care Samuel Paty a sustinut un curs despre libertatea de exprimare, la 6 octombrie, insa a fost absenta in ziua respectiva, potrivit unei surse apropiate dosarului.El a difuzat la 12 octombrie pe YouTube o noua inregistrare video in care lua drept tinta profesorul de istorie-geografie, in care apare alaturi de activistul islamist Abdelhakim Sefrioui.Cei doi barbati se aflau marti seara in continuare in arest preventiv, in aceasta anchete in cadrul luptei impotriva terorismului, alaturi de alte 14 persoane - inclusiv cinci elevi de la colegiu.