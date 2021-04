Germania depaseste pragul de trei milioane de cazuri COVID-19. Bilantul total al mortilor creste la peste 78.400

Bilantul total al mortilor din cauza COVID-19 a crescut la 78.452.Rata incidentei la nivel national in ultimele sapte zile a crescut la 136,4 de cazuri de covid-19 la 100.000 de locuitori si se afla peste nivelul declansarii unei insapriri a restrictiilor.Cancelarul german Angela Merkel a indemnat din nou, in weekend, la o reuniune a deputatilor din cadrul Uniunii Crestin Democrate, la o carantina stricta la nivel national pe o perioada scurta, pentru a opri cel de-al treilea val al epidemiei in tara, care continua sa creasca, in pofida unei limitari a deplasarilor.Guvernul Merkel preconizeaza o inasprire a legislatiei nationale impotriva covid-19 cu scopul de a plasa intreaga tara in "carantina" - inclusiv impunerea unor interdictii de circulatie pe timpul noptii, in pofida unei rezistente la nivel local sau regional.