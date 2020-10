Cehia, Ucraina si Bulgaria raporteaza cresteri record ale cazurilor de infectare cu COVID-19

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Daca ai raspuns cu da, atunci te asteptam in echipa, trimite CV-ul tau la daniela.stanciu@nchcapital.ro. Ce trebuie sa faci? Click aici

In Cehia, Ministerul Sanatatii a raportat un numar de 5.335 de infectari in ultimele 24 de ore, bilant zilnic care depaseste recordul anterior de 4.457 de cazuri noi, consemnat cu o zi in urma. Cehia, tara cu 10,7 milioane de locuitori, se confrunta cu cea mai rapida crestere a ratei de incidenta din ultimele doua saptamani.In total, Cehia are 95.360 de infectari cu coronavirus si 829 de decese de la debutul epidemiei.Ucraina a depasit la randul sau 5.000 de infectari in ultimele 24 de ore, raportand 5.397 de cazuri noi dupa precedentul record de miercuri, cand au fost consemnate 4.753, a comunicat consiliul de securitate nationala.Miercuri au murit 93 de pacienti, numarul total al deceselor ajungand la 4.690.In acest context, ministrul sanatatii, Maksim Stepanov, a avertizat joi ca sistemul medical ar putea intra in colaps.'Sistemul medical pur si simplu nu va rezista daca noi toti, fara exceptie, nu incepem sa respectam regulile', a spus ministrul ucrainean intr-un briefing de presa televizat.'Sistemul are o anumita limita, avem un numar limitat de aparate de ventilatie, de medici. Doctorii nostri sunt epuizati, salveaza vieti de sase luni', a subliniat Stepanov.El a precizat ca pana acum au fost raportate in total 244.734 de cazuri, 4.690 de decese si peste 20.000 de spitalizari.Dupa ce numarul de infectari a depasit 4.000 de cazuri la sfarsitul lui septembrie si inceputul acestei luni, guvernul a prelungit masurile de izolare pana la finele lui octombrie.Potrivit lui Stepanov, guvernul va analiza cum sa mentina economia in functiune si, in acelasi timp, sa salveze vieti.Si in Bulgaria, datele oficiale furnizate joi arata un numar record de cazuri noi de infectare, 437. Acesta ridica la 22.743 bilantul total, in timp ce numarul deceselor este de 873, dintre care 11 de la raportarea precedenta.Inspectorul sanitar sef a declarat ca ar putea fi impuse noi restrictii, precum inchiderea restaurantelor, dar ca o carantina la nivel national este exclusa.