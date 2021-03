VIDEO Ce a descoperit o femeie din New York in spatele oglinzii din baie, dupa ce s-a mutat intr-un apartament nou

Samantha Hartsoe a urmarit sursa curentului de aer rece si a ajuns in baie. Intamplarea devine si mai ciudata tocmai fiindca nu avea geam acolo. Ajunsa in spatele oglinzii, a observat o gaura in perete, prin care putea sa vada si chiar sa intre in apartamentul vecin, potrivit Adevarul.ro Si-a chemat prietenii si a cercetat apartamentul, care parea abandonat. A adunat milioane de viualizari pe TikTok, oamenii spunand ca s-au simtit ca intr-un film de groaza.