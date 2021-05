Ce a vorbit premierul Israelului cu Biden dupa bombardarea sediului AP din Gaza VIDEO

Netanyahu a "subliniat in cadrul acestei convorbiri ca Israelul face totul pentru a evita sa loveasca persoane neimplicate" in conflict, informeaza comunicatul, insistand asupra faptului ca evacuarea persoanelor din imobilul "in care se aflau tinte teroriste" a fost organizata inainte de raid."Noi le-am spus direct israelienilor ca garantarea securitatii jurnalistilor si a media independente este o responsabilitate de importanta capitala", afirmase prin Twitter mai devreme Jen Psaki, purtatoarea de cuvant a executivului american.Jurnalisti de la AFP au vazut in jurul orei locale 15:000 turnul cu 13 etaje, in care isi avea sediul de asemenea si filiala locala a canalului de televiziune qatariot Al-Jazeera, purlverizandu-se sub loviturile mai multor rachete."Suntem socati si oripilati de faptul ca armata israeliana tinteste si distruge imobilul in care se afla biroul AP si altor media din Gaza", a afirmat intr-un comunicat patronul agentiei Associated Press, Gary Pruitt."Ei cunosteau de mult timp amplasamentul biroului nostru si stiau ca acolo se afla jurnalisti. Am fost avertizati ca imobilul va fi lovit", a adaugat el.Armata israeliana a afirmat ca echipamente ale "serviciilor militare de informatii" ale Hamas, miscarea islamista aflata la putere in enclava, se aflau in imobilul vizat.