Masura speciala luata de Spania. Ce categorie de persoane va avea intaietate la vaccinare

Potrivit planului Executivului, campania de vaccinare va putea sa inceapa din ianuarie, in functie de autorizatia prin care vaccinurile vor fi puse pe piata. Dupa persoanele in varsta din azile va urma personalul medical."In timpul primei faze, ne vom concentra pe cei vulnerabili, un grup de aproximativ 2,5 milioane de persoane", a indicat ministrul Sanatatii, Salvador Illa, intr-o conferinta de presa."Vaccinul va fi gratuit si va fi administrat prin sistemul national de sanatate" si va fi facut pe baza de voluntariat, a detaliat el.Seniorii din azile au platit cel mai dur tribut in Spania in timpul primului val al pandemiei din primavara.Guvernul nu a publicat cifrele oficiale, dar potrivit unui proiect realizat de un grup de lucru intre Guvern si regiuni, publicat de El Pais, mai mult de 20.000 de persoane au murit in azilele de batrani si persoane cu handicap intre martie si iunie. Aceasta cifra include cazurile dovedite si decesele celor care prezentau simptome compatibile cu Covid.In anumite regiuni, ca cea a Madridului, justitia analizeaza plangerile depuse contra unor resedinte.Planul de vaccinare spaniol include imunizarea "unei parti substantiale a populatiei" in timpul primului semestru din 2021, a anuntat vineri seful Guvernului, Pedro Sanchez.Tara va dispune de suficiente doze in 2021 pentru a vaccina ansamblul de 47 de milioane de locuitori, a afirmat marti ministrul Sanatatii.Spania ramane una dintre cele mai afectate tari din Europa, cu mai mult de 43.000 de morti si peste 1,5 milioane de cazuri.