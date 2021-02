Fostul presedinte Donald Trump a solicitat abandonarea procesului inceput impotriva sa in Congresul SUA

Ce urma sa faca acuzarea

Actul acuzarii, adoptat dupa asaltul de la Capitoliu, la 6 ianuarie, este "anticonstitutional in mai multe privinte, desi una singura este suficienta pentru a-l declara nul si neavenit", scriu avocatii sai, David Schoen si Bruce Castor intr-o pledoarie de 78 de pagini, trimisa Camerei inalte a Congresului cu o zi inainte de deschiderea dezbaterilor."Sa se dea curs acestei inscenari politice ar fi un pericol la adresa democratiei noastre", apreciaza ei, prezentand astfel principala linie a apararii.Donald Trump nu poate fi judecat in cadrul procedurii destituirii, pentru ca el nu se mai afla la putere, iar pledarea contrariului este, in opinia lor, "complet ridicola".Acuzarea urma sa trimita, la randul sau, ultimele argumente scrise Senatului, inaintea unui proces al carui rezultat pare jucat dinainte.Constitutia stabileste ca este necesara o majoritate de doua treimi in vederea unui verdict de culpabilitate.Or Senatul are 100 de membri, iar 45 de senatori republicani au anuntat ca nu se considera competenti sa judece "un simplu cetatean".In urma cu un an, Camera superioara a Congresului l-a achitat pe Donald Trump, pe care l-a judecat cu privire la "abuz de putere", dupa ce a cerut Ucrainei sa ancheteze cu privire la rivalul sau Joe Biden De aceasta data el este acuzat de faptul ca si-a "incitat" sustinatorii sa invadeze sediul Congresului, in momentul in care alesii certificau victoria democratului Joe Biden in alegerile prezidentiale de la 3 noiembrie.La o saptamana dupa aceasta lovitura in forta sangeroasa, si in contextul in care mandatul la Casa Alba i se incheia peste o saptamana, el a fost inculpat ("impeached") a doua oara de catre Camera Reprezentantilor, majoritar democrata - un lucru care nu i s-a mai intamplat vreunul presedinte inaintea sa."Asta e o mascarada", "nu exista nicio sansa sa fie condamnat", a criticat senatorul republican Rand Paul."Singura intrebare este daca vor convoca martori. Cat timp va dura?", intreaba, la randul sau, Lindsey Graham.Aceste probleme logistice sunt in continuare in suspans.Procesul urmeaza sa inceapa marti, iar principala misiune a senatorilor este sa se puna de acord asupra desfasurarii audierilor.In mod normal, dezbaterile ar urma sa aiba loc dupa-amiaza, de luni pana sambata, insa David Schoen, un evreu practicant, a cerut sa poata respecta sabatul.Indiferent de calendarul retinut, republicanii si democratii par de acord sa avanseze rapid, prinii pentru ca nu vor sa zaboveasca asupra unei secvente stanjenitoare, care provoaca disensiuni in randul lor, ceillalti pentru ca vor sa se concentreze asupra prioritatii lor, de a aproba candidatii si legile lui Joe Biden.Noul presedinte, care a promis sa actioneze in vederea unei reconcilieri a Americii, s-a abtinut sa intervina in acest proces.Intrebat despre pedeapsa predecesorului sau, Joe Biden s-a limitat luni sa spuna ca "a fost invitat sa depuna marturie si a refuzat"."Vom lasa Senatul sa gestioneze totul", a declarat el intr-o scurta discutie cu presa."El nu va petrece mult timp pentru a se uita la audieri, eventual deloc", a anuntat o purtatoare de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, care a subliniat ca prioritatea presedintelui este sa obtina adoptarea unui plan de ajutor in vederea unei contracarari a efectelor pandemiei covid-19.