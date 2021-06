Premierul ungar Viktor Orban se pregateste pentru alegerile din 2022. A anuntat cresteri de salarii si reduceri fiscale masive

Familiile cu copii vor beneficia de importante reduceri fiscale

Reduceri de impozite pentru a putea finanta aceasta majorare a salariilor

Premierul nationalist de dreapta a marcat trei victorii succesive masive incepand din 2010, dar acum pentru prima data partidele de opozitie s-au unit impotriva formatiunii sale Fidesz, ajungandu-l din urma in sondajele de opinie, aminteste Reuters.Miercuri, Viktor Orban a anuntat ca de la inceputul anului viitor familiile cu copii vor beneficia de importante reduceri fiscale, in valoare totala de peste 550 miliarde de forinti (1,9 miliarde de dolari), in cazul in care cresterea economica ajunge la cel putin 5,5% in acest an.Orban a afirmat deja anterior ca tinerii sub 25 de ani nu vor mai plati impozit pe venitul personal incepand din 2022.Joi, premierul a declarat ca guvernul va lansa o consultare nationala cu privire la relansarea economiei dupa pandemia de coronavirus, un chestionar trimis cetatenilor, platit de la bugetul de stat, folosit de multi ani de Orban ca instrument de campanie."As vrea sa confirm ca ne vom asuma sarcina cresterii salariului minim la 200.000 de forinti (700 de dolari) pe luna, intr-unul sau mai multi pasi", a spus Viktor Orban intr-o conferinta de presa.El a mentionat ca intreprinderile mici vor trebui compensate cu reduceri de impozite pentru a putea finanta aceasta majorare a salariilor. Salariul minim in Ungaria este in prezent la 167.400 forinti (590 de dolari).Un sondaj efectuat luna trecuta de grupul de reflectie Republikon a aratat o cursa stransa intre Fidesz si lista comuna a sase partide de opozitie, cu 32% din preferintele de vot pentru partidul premierului, putin sub cele 33% pentru platforma opozitiei.Viktor Orban si-a facut campanie cu sustinerea vaccinarii in masa a ungurilor impotriva COVID-19, limitata deocamdata la circa 55% din populatie, iar acum pariaza pe o revenire economica rapida pentru a contribui la realegerea sa la scrutinul din 2022.