Copiii prinsi incercand sa intre ilegal in SUA nu vor mai putea fi expulzati. Decizia a fost luata de un judecator american

Judecatorul Emmet Sullivan, din Districtul Columbia, a decis sa minorii pot suferi vatamari ireparabile pentru ca pot fi supusi unor abuzuri sexuale sau altor violente, precum posibilitatea torturii sau a mortii, daca sunt trimisi rapid in tarile de origine.Presedintele Donald Trump a facut din combaterea imigratiei o tema centrala a mandatului sau de patru ani si a adoptat o serie de ample restrictii impotriva imigratiei, in timpul pandemiei.Presedintele ales Joe Biden , care isi va prelua mandatul pe 20 ianuarie, s-a angajat sa inverseze multe dintre politicile dure anti-imigratie ale presedintelui republican.Biden nu a comentat inca modul in care va gestiona regulile de urgenta aplicate la granite, care permit deportarile rapide. Un oficial al campaniei Biden a declarat ca acesta ii va lasa pe experti sa decida restrictiile.Un oficial al U.S. Border Patrol a afirmat intr-un document depus in justitie in septembrie ca 8.800 de minori neinsotiti au fost expulzati in conformitate cu regulile referitoare la frontiera, in perioada 20 martie - 9 septembrie.In total, Statele Unite au expulzat aproximativ 197.000 de migranti prinsi traversand granita dintre SUA si Mexic , din martie si pana la sfarsitul lunii septembrie. Datele ar putea include si migranti care au traversat granita de mai multe ori.Un avocat al American Civil Liberties Union (ACLU), Lee Gelernt, care i-a reprezentat pe reclamanti in acest proces, a spus ca aceasta politica este un pretext al lui Trump pentru a inchide granita pentru copiii si solicitantiii de azil din America Centrala.Departamentul de Justitie, Departamentul pentru Securitate Interna si Casa Alba nu au raspuns imediat solicitarilor de comentarii.