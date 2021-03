STUDIU Un sfert din pacientii testati pozitiv la COVID-19, asimptomatici, au raportat dificultati de respiratie, tuse sau dureri pe termen lung

Cinci categorii de simptome, identificate

La mai mult de 60 de zile de la infectare , 27% (sau 382 de persoane) se confruntau cu simptome post-Covid, cum ar fi dificultati de respiratie, dureri in piept, tuse sau dureri abdominale. Aproape o treime dintre pacientii cu astfel de probleme pe termen lung nu au prezentat niciun simptom initial in cele zece zile de la testarea pozitiva, au descoperit cercetatorii.Totodata, studiul a mai relevat faptul ca problemele pe termen lung afecteaza fiecare grupa de varsta, inclusiv copiii.Cercetarea a evidentiat mai mult de 30 de simptome, inclusiv anxietate, dureri de spate, oboseala, insomnie, probleme gastro-intestinale si ritm cardiac rapid. Cercetatorii au identificat cinci categorii de simptome care pareau cel mai probabil sa apara impreuna, cum ar fi durerea toracica si tuse, durerile abdominale si durerile de cap."Multe persoane care au avut Covid asimptomatic pot, de asemenea, sa dezvolte sindromul Covid post-acut. Poti avea un raspuns imun foarte agresiv", a declarat David Putrino, directorul Mount Sinai Health System din New York City, care nu a fost implicat in noua cercetare.