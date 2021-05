Deturnarea avionului Ryanair de catre Belarus este un act de "piraterie de stat", conform comisarului european Thierry Breton

"Este un incident inacceptabil. A avut loc o deturnare nu doar a unui avion UE cu pasageri europeni, ci o deturnare a valorilor europene, iar noi nu vom tolera acest lucru", a declarat AFP comisarul european insarcinat cu Piata Interna.Un avion Beoing al companiei iralndeze low-cost Ryaniar a fost obligat sa aterizeze duminica cealalta la Minsk, iar jurnalistul disident Roman Protasevici si partenera sa rusoiaca Sofia Sapega, care se aflau la bord, au fost arestati de catre autoritatile din Belarus, provocand un val de condamnari in lume.UE a fost "atacata prin acest act de piraterie de stat. Nu vom lasa acest lucru nepedepsit", a subliniat Thierry Breton.Uniunea lucreaza la elaborarea unor sanctiuni economice suplimentare vizand Belarusul, a anuntat el.Svetlana Tihanovskaia, o reprezentanta a opozitiei belaruse in exil, in Lituania, a discutat luni, intr-o vizita in Estonia despre eventuale sanctiuni economice UE cu presedinta estona Kersti Kaljulaid.Presedintele belarus Alekandr "Lukasenko a condus Belarusul pe calea autodistrugerii, prin setea sa de putere si de glorie personala", a denuntat ea intr-o conferinta de presa comuna cu Kersti Kaljulaid."Regimul sau constituie de-acum o amenintare la adresa securitatii regionale si europene", a insistat ea.Svetlana Tihanovskaia si Kersti Kaljulaid erau amandoua imbracate in alb, intr-un decor cu flori albe si rosii, colorile fostului steag belarus, folosit in prezent de opozitia belarusa.