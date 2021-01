Presedinta Bancii Centrale Europene, optimista cu privire la cresterea economica in zona euro

Luna trecuta, BCE prognoza ca Produsul Intern Brut al zonei euro ar urma sa inregistreze un avans de 3,9% in acest an, dupa o contractie de 7,3% in 2020.Insa inmultirea cazurilor de infectie cu COVID-19, introducerea de noi restrictii in tari precum Germania si Franta, precum si un debut lent al campaniilor de vaccinare, pun sub semnul intrebarii scenariul de baza al BCE, la doar doua saptamani de de la inceputul anului 2021.Miercuri, Christine Lagarde a spus ca mizeaza in continuare pe avansul prognozat de BCE, adaugand insa ca exista unele conditii. "Cred ca ultimele noastre prognoze din luna decembrie sunt in continuare foarte clar plauzibile", a declarat Christine Lagarde la o conferinta organizata de Reuters Next. "Prognoza noastra este conditionata de ridicarea masurilor de izolare pana la finele primului trimestru", a spus Lagarde.Presedintele BCE a recunoscut ca debutul campaniilor de vaccinare a fost unul dificil, adaugand ca acesta este un risc care va fi urmarit de BCE. "Ceea ce ar fi un motiv de ingrijorare este daca dupa finalul primului trimestru, statele membre ar avea nevoie in continuare de masuri de izolare si daca, de exemplu, programele de vaccinare ar fi incetinite", a adaugat Lagarde.In schimb, economistii din sectorul privat au inceput deja sa isi revizuiasca prognozele de crestere pentru zona euro. De exemplu, economistii de la Bank of America estimeaza in prezent ca economia zonei euro va inregistra in acest an un avans de 2,9%, cu un punct procentual mai putin decat estimau anterior.Pentru a sustine economia celor 19 state care au aderat la moneda euro, BCE a prelungit politica sa monetara ultra-relaxata pana in 2022, insa in conditiile in care costul creditului este deja la un minim istoric, coborand chiar si in teritoriul negativ in unele tari, impactul stimulentelor BCE este unul limitat.