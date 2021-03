Michelle Obama, despre interviul lui Meghan Markle: "A fost sfasietor. Ma rog pentru iertare si vindecare pentru ei"

Meghan si sotul ei, printul Harry , au acuzat un membru al familiei regale nenumit de faptul ca si-a pus intrebari despre culoarea pielii fiului lor si ca i-au fost ignorate cererile ei de ajutor cand a avut ganduri de sinucidere.In interviul acordat jurnalistei Oprah Winfrey, Meghan si Harry au impins familia regala in cea mai mare criza de la moartea mamei lui Harry, printesa Diana, in 1997.Intrebata despre dezvaluirea cu privire la remarca legata de pielea fiului lui Meghan si Harry, fosta prima doamna Obama a declarat la NBC News: "Cred ca a fost sfasietor sa auda, a simtit ca si cum ar fi fost in propria ei familie si propria familie gandea diferit despre ea"."Asa cum am mai spus, rasa nu este un nou concept in aceasta lume pentru persoanele de culoare, si nu a fost o surpriza sa aud sentimentele ei si sa le aud exprimate", a declarat Michelle Obama "Cred ca lucrul la care sper, si lucrul pe care il cred, este importanta familiei. Ma rog pentru iertare si vindecare pentru ei, astfel incat sa poata folosi acest lucru ca un moment din care sa invatam cu totii".Regina Elizabeth a II-a a afirmat marti ca este "intristata" sa afle despre experinetele traite de nepotul ei Harry si sotia acestuia, si a promis ca va discuta despre remarcile rasiste in privat.Printul William, fratele mai mare al lui Harry, a negat ca familia regala britanica este rasista.