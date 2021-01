OMS transeaza situatia in privinta momentului in care trebuie administrata a doua doza de vaccin COVID-19: "E nevoie de un compromis sigur"

Declaratiile directorului biroului pentru Europa al OMS, Hans Kluge, vin in conditiile in care unele tari, printre care si Marea Britanie, cauta sa contracareze nivelul scazut al aprovizionarii cu vaccinuri prin extinderea perioadei dintre administrarea primei doze si a celei de-a doua pana la 12 saptamani si prin luarea in considerare a reducerii volumului dozelor in unele situatii.Kluge a declarat ca este important sa se gaseasca un echilibru intre valorificarea la maximum a aprovizionarilor limitate si protejarea a cat mai multor persoane."Este important ca o astfel de decizie sa reprezinte un compromis sigur intre capacitatea actuala limitata de productie la nivel global si necesitatea ca guvernele sa protejeze cat mai multe persoane, reducand astfel povara oricarui val ulterior asupra sistemelor sanitare", a precizat el intr-un briefing de presa.Propunerile de prelungire a perioadei dintre prima si a doua doza au generat dezbateri aprinse in randul oamenilor de stiinta. Pfizer si BioNTech au atras atentia ca nu detin dovezi potrivit carora vaccinul lor ar continua sa ofere protectie in cazul in care a doua doza este administrata dupa mai mult de 21 de zile dupa prima.Uniunea Europeana a acordat aprobarea de urgenta a utilizarii vaccinului Pfizer-BioNTech in urma cu doua saptamani, iar sute de mii de europeni au beneficiat de la punerea acestuia la dispozitie, in urma cu circa o saptamana.In cadrul briefingului de presa, Kluge a precizat totodata ca Europa trebuie sa "faca mai multe" in fata "unei situatii alarmante", a circulatiei in regiune a unei noi variante a coronavirusului, mai contagioasa, detectata initial in Regatul Unit, relateaza AFP."Este vorba despre masurile de baza, pe care le cunoastem cu totii, care trebuie intensificate pentru a scadea transmisia, a reduce din presiunea asupra serviciilor noastre care lupta impotriva COVID-19 si pentru a salva vieti", a subliniat directorul OMS Europa, Hans Kluge.