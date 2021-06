Presedinta Comisiei Europene: "Legea ungara impotriva homosexualitatii este o rusine"

Von der Leyen denunta legea ungara

Ce prevede legea ungara

"Legea discrimineaza in mod clar persoane in baza orientarii lor sexuale. Ea este contrara valorilor fundamentale ale Uniunii Europene (UE), demnitatii umane, egalitatii si respectarii drepturilor omului", denunta von der Leyen."Nu vom face niciun compromis in aceste principii", avertizeaza presedinta CE. "Am spus-o inainte: cred intr-o Uniune Europeana in care esti liber sa fii cine esti si sa iubesti pe cine vrei", declara ea. "Cred intr-o Europa care imbratiseaza diversitatea", subliniaza presedinta CE."Voi folosi toate puterile Comisiei pentru ca drepturle cetatenilor UE sa fie garantate, oricine sunt ei si oriunde traiesc in Uniunea Europeana", avertizeaza von der Leyen.Ursula von der Leyen denunta controversata lege ungara cu privire la homosexualitate drept "o rusine" si un text contrar "valorilor fundamentale ale UE", relateaza Euronews.Treisprezece state membre UE au condamnat adoptarea acestei legi de catre Budapesta, care prevede interzicerea promovarii sau evocarea homosexulitatii in randul minorilor.Cele 13 guverne europene denunta o "discriminare flagranta si o stigmatizare a lesbienelor, gay-ilor, transsexualilor (LGBTQI)" si cer o reactie rapida a CE.Legea adoptata de Budapesta interzice aratarea sau incurajarea homosexualitatii sau schimbarii de gen. Guvernul ungar da asigurari ca acest text are ca obiectiv o consolidare a luptei impotriva pedofiliei. Organizatii de apararea drepturilor gay indeamna UE la o reactie puternica.Directorul Forbidden Colours Remy Bonny l-a contactat, la Bruxelles pe premierul belgian "pentru a interpela marile intreprinderi care au interese comerciale in Ungaria, pentru a contacta bancile KBC din Belgia ING din Olanda BMW din Germania, pentru ca ele sa foloseasca pargii comerciale in Ungaria, pentru a influenta Guvernul ungar sa retraga aceasta lege". Autoritatile ungare sustin ca nu vizeaza in mod expres comunitatea LGBT. Ele insista ca problema orientarii sexuale tine de parinti. Ministrul ungar de Externe Peter Szijjarto denunta o actiune europeana care tine de competenta nationala."Nu este posibil ca atunci cand fiul meu se intoarce la scoala sa fie tinta unei propagande la care nu doresc sa fie supus inaintea varstei de 18 ani. Acesta este felul in care gandim noi, asta e tot", declara Peter Szijjarto.Seful diplomatiei ungare ii indeamna pe critici sa reciteasca aceasta lege si "sa nu puna in circulatie informatii false". Ungaria este vizata deja de o procedura cu privire la incalcarea statului de drept. Comisia Europeana se declara pregatita sa efectueze o ancheta cu privire la aceasta noua lege.