Presedintele din Belarus, despre COVID: "E o pedeapsa de la Dumnezeu pentru lipsa de respect fata de natura"

Am inceput deja sa producem masinile noastre electrice

"Dumnezeu, probabil, ne-a pedepsit cu acest coronavirus pentru comportamentul nostru lipsit de respect fata de natura. Daca nu vom avea o relatie armonioasa cu natura, nu vom fi sanatosi, iar copiii nostri vor trai in mizerie", a spus el in timpul unei vizite la grupul industrial 'Gorizont', potrivit agentiei de stat Belta.Grupul are o vasta arie de activitate, de la fabricarea de echipamente electrice, sisteme de incalzire si bucatarii pana la automobile.Initial, Lukasenko a negat ca ar exista vreo pandemie de COVID-19, calificand-o drept o 'psihoza in masa'. El recomanda ca antidot la infectiile cu SARS-CoV-2 vodca, hocheiul pe gheata sau munca pe ogoare la volanul unui tractor, dar ulterior nu a avut de ales si a recunoscut existenta COVID-19, intrucat el insusi a contactat virusul.Presedintele belarus a salutat marti utilizarea in crestere a echipamentelor electrice, subliniind existenta in Belarus a unor programe pentru stimularea utilizarii incalzitoarelor electrice de apa in sectoarele rezidentiale si fabricarea de masini si autobuze electrice.'Dupa cum ati putut constata, am inceput deja sa producem masinile noastre electrice, nu doar sa le cumparam. Stimulam mult aceste productii'', a spus elLukasenko a mentionat ca multe tari europene au stabilit deja termene pentru retragerea totala a vehiculelor cu motoare cu ardere interna si a spus ca Belarus 'are posibilitatea de a face acest lucru mai devreme si o va face'.In acest sens, presedintele belarus a indicat ca tara sa va utiliza energia electrica produsa de centrala nucleara data recent in exploatare in Belarus.Centrala, inaugurata in noiembrie, face obiectul unor critici virulente din partea a doua tari baltice vecine Belarus - Letonia si Lituania, care sustin ca aceasta reprezinta o 'amenintare la adresa securitatii lor nationale'