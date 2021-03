Avertisment dur al secretarului general al Organizatiei Natiunilor Unite, despre foamete: "Daca nu hraniti oamenii, veti hrani conflictele"

Oficialul a spus ca schimbarile climatice si pandemia au accentuat riscul raspandirii foametei in lume."Socurile climatice si pandemia de COVID-19 alimenteaza riscul", a explicat Antonio Guterres. Foametea si foamea nu mai sunt o chestiune de lipsa de alimente . Acum sunt in mare parte fabricate de om - si folosesc termenul in mod deliberat", a precizat responsabilul ONU Secretarul general al ONU a reamintit ca la sfarsitul anului 2020, peste 88 de milioane de oameni sufereau de foame acuta din cauza conflictelor si a instabilitatii - o crestere de 20% intr-un an."Pentru a preveni o catastrofa pentru 34 de milioane de femei, barbati, fete si baieti ONU si agentiile sale au lansat un apel la mobilizare urgenta pentru a furniza 5,5 miliarde de dolari de resurse suplimentar", a spus Antonio Guterres.El a anuntat crearea la Organizatia Natiunilor Unite a unei "echipe speciale la nivel inalt pentru prevenirea foametei", la care vor contribui reprezentanti ai Programului Alimentar Mondial (PAM) si ai Organizatiei Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO).