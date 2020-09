Cea mai mare nava de razboi din Europa nu mai poate participa la un exercitiu NATO din cauza COVID-19

Ministrul Apararii a declarat ca marinarii (mai putini de 10 la numar) afectati au fost debarcati si plasati in carantina in barcile de la mal, potrivit BBC Portavionul, care are un echipaj de 1.000 de marinari, trebuiau sa-si paraseasca baza luni pentru exercitii de antrenament.Marina Regala a declarat ca testele pozitive au fost detectate in timpul. "Cei afectati au fost izolati", a declarat un purtator de cuvant.Este a doua oara cand nava marinei regale este nevoita sa anuleze o misiune din cauza infectarilor cu COVID-19.Portavionul Queen Elizabeth, care a costat 3,4 miliarde de euro, este cea mai mare nava de razboi din Europa. Cu o greutate de 65.000 de tone si lungime de 280 de metri, portavionul poate imbarca 40 de aeronave.