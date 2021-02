Un britanic de 70 de ani, cea mai varstnica persoana care a traversat singura Atlanticul intr-o ambarcatiune cu vasle. El a strans bani pentru actiuni caritabile

Provocarea cu scop caritabil

''In primul rand, vaslitul este foarte, foarte plictisitor. Fiecare vaslire este la fel ca cea dinainte, si nu exista niciun peisaj, nimic care sa faca timpul sa treaca mai repede'', a spus Rothwell, care locuieste in orasul Oldham.Insa el a acceptat sa participe la provocare ca sa stranga bani in scopuri caritabile.Dupa 56 de zile, doua ore si 41 de minute, Rothwell a sosit la English Harbour de pe insula Antigua, pe locul al patrulea din opt in categoria sa, devenit totodata cel mai varstnic barbat care a vaslit singur in traversarea Atlanticului ''Mi-am dat seama ca nu este o cursa potrivita pentru mine, castig daca termin'', a spus acesta. ''Nu voi castiga nimic, nu voi invinge pe nimeni si eram inclinat sa cred ca probabil voi ajunge ultimul, ceea ce e si de asteptat pentru un barbat de 70 de ani.''''Dar acesta nu a fost deloc cazul... am fost al patrulea din opt asa ca am fost foarte fericit ca am fost la mijlocul clasamentului''.Rothwell, care are trei nepoti, a initiat o campanie online de strangere de fonduri pentru Alzheimer's Research UK, care a primit 883.000 de lire sterline si se asteapta sa ajunga la un milion de lire sterline in weekend.''Va conta foarte mult pentru vietile unor oameni'', a spus Rothwell, supravietuitor al cancerului de prostata, care s-a antrenat pentru aceasta cursa timp de mai multe luni pe coasta Scotiei.Dupa ce a fost intampinat la linia de sosire de sotia sa, cu care este casatorit de 50 de ani, prima dorinta a lui Rothwell a fost sa faca rost de o bautura rece ca gheata.''Am vrut o Coca-Cola rece, una mare, cu multa lamaie, ceva intepator si aspru si rece'', a spus acesta.