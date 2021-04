O banda coordonata de un roman a furat cecuri in valoare de peste un milion de dolari de la biserici din SUA. Risca 30 de ani de inchisoare

Marian Unguru, un cetatean roman din Baltimore, SUA, a pledat vinovat de conspiratie federala pentru frauda bancara si electronica in statul Maryland.Acesta este acuzat ca a coordonat o retea care a furat cecuri de la biserici si le-a depus in conturi bancare deschise in mod fraudulos, apoi a retras fondurile, potrivit Departamentului de Justitie al SUA.In total, in conturile bancare deschise in mod fraudulos, reteaua a primit 1.115.571,68 de dolari.In perioada iunie 2018 - ianuarie 2021, romanul si complicii sai au deschis in mod fraudulos conturi bancare, cu ajutorul unor documentele falsificate, potrivit acordului de recunoastere a vinovatiei.Acestia au furat 2.654 de cecuri din corespondenta de intrare si de iesire a bisericilor si a altor institutii religioase din SUA, apoi au depus cecurile furate in conturile bancare. Au retras, apoi, fondurile si au cheltuit banii.Grupul folosea carduri bancare clonate pentru a retrage banii din bancomate.Unguru a fost de acord sa plateasca restituirea intregii sume, dar risca o pedeapsa maxima de 30 de ani de inchisoare federala pentru conspiratie in vederea comiterii de fraude bancare si fraude electronice.Pronuntarea sentintei pentru Unguru este programata pentru data de 28 iulie 2021.